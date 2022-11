Incendio in un condominio: muore un uomo di 33 anni, altre tredici persone rimangono intossicate Un uomo è morto e tredici persone sono rimaste intossicate nell’incendio di un palazzo a Mantova.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in un condominio a Mantova. Un uomo di 33 anni è morto e tredici persone sono rimaste intossicate nell'incendio del palazzo. Tutto è accaduto nella serata di ieri domenica 20 novembre attorno a mezzanotte. Tra le persone intossicate anche alcuni bambini. I vigili del fuoco sono ancora in azione.

Dalle prime informazioni riportate a Fanapage.it, non è stato ancora reso noto il nome della vittima. Non risultano altre persone morte. Sarà necessario altro tempo per risalire invece al motivo dell'incendio.

Sconosciute le cause dell'incendio

I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire alle cause dell'incendio. Al momento si sa che è scoppiato in un appartamento abitato da una coppia con un bambino che si trova al piano terra.

Tra i tredici intossicati infatti ci sono alcuni bambini: tutti sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere. Il condominio è abitato da molte famiglie straniere.

Evacuate 32 persone

In tutto le persone che sono state evacuate sono 32, oltre le tredici intossicate altre tre – per motivi ancora da accertare – sono state affidate alle cure dei sanitari. Ora i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare i beni delle persone che sono state evacuate: non si sa ancora quanti piani sono stati resi inagibili e se gli inquilini potranno tornare presto in casa.

Altro incendio in un palazzo di Milano

Poco dopo invece, verso le 10.15 circa di oggi 20 novembre, in via Giovanni Battista Morgagni a Milano è scoppiato un altro incendio che ha coinvolto il secondo e il terzo piano del palazzo. Tutti i coinquilini sono stati evacuati. Sul posto si sono precipitate sei squadre dei vigili del fuoco.