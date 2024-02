Incendio in un condominio a Saronno, ferite sette persone: una è gravissima È esploso un incendio in una palazzina di Saronno, comune che si trova in provincia di Varese: sette persone sono rimaste ferite. Una è in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 febbraio, è esploso un incendio in un palazzo a Saronno, comune che si trova nella provincia di Varese. Il condominio è al civico 44 di via Padre Luigi Monti. Il rogo è partito da un appartamento che si trova al secondo piano. Ci sono sette persone ferite, di queste una è gravissima.

Un anziano di 81 anni è in gravissime condizioni

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione intorno alle 11 del mattino. Sono state inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica, un'auto infermieristica e quattro ambulanze. È stato fatto decollare anche un elicottero. Un anziano di 81 anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle braccia. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Le condizioni degli altri feriti

Un altro uomo di 49 anni, con ustioni di primo grado al volto, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Un'anziana di 90 anni ha invece sintomi da inalazione da fumo: è stata portata in codice giallo all'ospedale di Sant'Anna. Un altro paziente adulto, con gli stessi sintomi della novantenne, è ricoverata in codice verde all'ospedale di Sant'Anna. Altri due pazienti sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Saronno. Infine un altro è stato portato in codice verde all'ospedale di Garbagnate.

I vigili del fuoco stanno provvedendo a spegnere le fiamme. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per aiutare nelle operazioni di messa in sicurezza. Per il momento non si conoscono le cause dell'incendio.