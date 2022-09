Incendio in un appartamento di Milano, 50 persone evacuate: quattro operai in ospedale Un incendio è esploso in un appartamento di Milano: sono state fatte evacuare cinquanta famiglie. Un operaio è stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio ha interessato un palazzo di Milano. Il rogo ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare cinquanta persone per precauzione. Sul posto c'erano anche quattro operai, di questi uno è stato trasferito in ospedale per aver inalato troppo fumo. I pompieri sono a lavoro per domare le fiamme. Al momento non si conoscono le cause.

Le fiamme partite da un appartamento

In base alle prime informazioni pervenute, l'incendio è esploso intorno alle 19 di oggi, giovedì 22 settembre. L'edificio interessato si trova in via Tommaso da Cazzaniga, alle spalle di corso Garibaldi, al civico 6. Le fiamme sarebbero esplose in un appartamento che si trova al terzo piano. In totale sono cinque le squadre dei vigili del fuoco che sono state inviate dal comando provinciale di Milano.

Sono state evacuate cinquanta persone

I soccorsi hanno deciso di far evacuare, per una questione di sicurezza, le cinquanta persone. Quattro operai, che erano in strada per lavori ai tubi del gas hanno provato a spegnere l'incendio con due estintori a polvere, senza però riuscirci: hanno infatti sentito le grida di un minore e si sono resi conto del rogo. Uno di loro è rimasto intossicato ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale più vicino: non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Non risulterebbero altre persone ferite. All'interno dell'appartamento è stato trovato un gatto che è stato portato in salvo.

Il rogo è stato domato dopo circa un'ora

Dopo circa un'ora, le fiamme sono state domate e le famiglie – spaventate da quanto accaduto – sono state fatte così rientrate nei loro appartamenti. Al momento nessuno sa cosa possa aver fatto esplodere il rogo né si conoscono i danni causati dalle fiamme. Attraverso i rilievi, si potrà ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e comprendere anche la natura dell'incendio.