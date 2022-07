Incendio all’hotel Bulgari, fiamme nel lussuoso centro benessere: il rogo partito da una candela Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, si è registrato un incendio all’hotel Bulgari di Milano. Le fiamme sono partite dalla spa.

A cura di Ilaria Quattrone

All'origine ci sarebbe una candela che cadendo avrebbe innescato il rogo. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, intorno alle 13.15 a Milano dove è divampato un incendio nel famoso e lussuoso hotel Bulgari. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi: solo una donna è rimasta leggermente intossicata mentre un'altra dipendente, durante l'evacuazione, sarebbe scivolata riportando alcune contusioni.

Evacuati ospiti e dipendenti dell'hotel

Una volta ricevuto l'allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con sei squadre: arrivati in via privata fratelli Gabba, hanno subito provveduto a far evacuare gli ospiti e i dipendenti coinvolti. Le fiamme sono state domate anche grazie all'impianto antincendio che si trova nella struttura che è entrato subito in funzione.

Due persone soccorse: una ferita durante evacuazione

Con i pompieri, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118: questi hanno soccorso una donna di 41 in codice verde. Non avrebbe quindi riportato gravi ferite. Durante l'evacuazione, una dipendente – un'addetta delle pulizie – sarebbe caduta riportando delle contusioni. Anche in questo caso non si tratterebbe di nulla di grave.

Le fiamme partite da una candela caduta sul lettino

Dopo aver provveduto a evacuare l'intero edificio e spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno cercato di capire cosa possa averle innescate: dai primi accertamenti, sembrerebbe che il rogo sia partito da una candela che sarebbe caduta accidentalmente sul lettino della spa. La situazione è presto tornata alla normalità e l'allarme è rientrato.