Incendio a Truccazzano, le indicazioni dei sindaci: "Finestre chiuse e non andate a correre" Non aprire le finestre, non andare a correre all'aperto, non mangiare cibi coltivati nel proprio orto: sono alcune indicazioni lasciate dai sindaci dei tre comuni interessati dall'incendio divampato in una ditta di materiali plastici a Truccazzano (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 febbraio, è divampato un incendio nella zona industriale di Cavaione, frazione di Truccazzano, comune che si trova alle porte di Milano. Il rogo ha interessato la ditta Arcadia Trasporti e Logistica. Si è propagato in un capannone industriale di ottomila metri quadrati. Considerata la vastità dell'evento e il lungo intervento dei vigili del fuoco, i sindaci di tre Comuni (Truccazzano, Liscate e Melzo) hanno dato alcune indicazioni ai propri cittadini.

In particolare modo consigliano di tenere le finestre chiuse, di evitare di mangiare prodotti colti dall'orto e di non praticare attività sportive all'aperto. Le misure dovranno essere mantenute almeno fino a sabato sera quando scadranno le 72 ore necessarie ad Arpa Lombardia per effettuare le proprie analisi sulla presenza di inquinanti nocivi.

L'incendio a Truccazzano (foto da Facebook – Comune di Truccazzano)

L'incendio ha interessato un deposito dov'erano stoccati alcuni materiali plastici, in particolare modo bobine di film di polietilene, che sono bruciati insieme alla struttura. Le indagini sulle cause del rogo sono ancora in corso. Stando a una prima ricostruzione, potrebbe essere partito sul tetto dove si stava svolgendo un intervento di saldatura a caldo. I lavori erano affidati ad alcuni operai di un'azienda di San Giuliano Milanese.

Questi dipendenti potrebbero aver commesso un errore durante l'uso di un cannello aeropranico da dove usciva il fuoco della fiamma usato per la saldatura. Questo era infatti collegato a due bombole di gas presenti sul tetto, dal quale sono poi caduti alcuni pezzi bruciati. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 24 ore per spegnere l'incendio.