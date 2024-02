Incendio a Truccazzano (Milano) oggi in un’azienda di plastica: il video del fumo sull’aeroporto di Linate Colonna di fumo nero a Milano oggi, mercoledì 28 febbraio. Un incendio si sarebbe sviluppato all’interno dell’azienda Arcadia, che tratta materiale plastico a Truccazzano: in fiamme un capannone. Sul posto i Vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un'alta colonna di fumo nero, visibile da tutta la città e persino dall'autostrada all'incrocio tra la A35 e la A5, si è alzata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio, dalla zona est di Milano. Stando a quanto emerso finora, un incendio si sarebbe sviluppato all'interno di un'azienda che tratta materiale plastico a Truccazzano (Milano): si tratta di un capannone della Arcadia, situata in via Guido Rossa 10.

Restano ancora da stabilire le cause del maxi rogo. Nel frattempo, nove squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Trucazzano per l'incendio che ha colpito il deposito di materiale plastico. In supporto alle squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono presenti anche i dipartimenti di Monza e Bergamo.

Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte. I Vigili del fuoco, al momento, stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe. Nessuna ripercussione sul vicino aeroporto di Linate, che prosegue regolarmente la propria attività senza variazioni su decolli e atterraggi.

I tecnici di primo intervento dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, si stanno recando a Trucazzano per l'Incendio del deposito dell'azienda in via Guido Rossa. Nelle prossime ore il gruppo che si occupa della rilevazione della contaminazione dell'aria svolgerà accertamenti per verificare la tossicità della grande nube che si è sprigionata.