Incendio a Milano, rebus sulle cause: l’elettricità dell’appartamento al 15esimo piano era staccata Secondo quanto raccontato dal custode del palazzo, l’elettricità nell’abitazione al quindicesimo piano della Torre dei Moro, andata distrutta per un incendio, era staccata da tempo. E allora qual è stata la causa del rogo? Forse un elettrodomestico ancora collegato alla rete elettrica, forse una batteria malfunzionante. Lo stabilirà l’indagine della Procura.

Fino ad oggi si pensava, e non è detto che l'ipotesi venga esclusa del tutto, che l'incendio scatenatosi alla Torre dei Moro a Milano, in via Antonini, fosse scaturito da un cortocircuito di un appartamento al quindicesimo piano, ma ora un nuovo dettaglio rimescola le carte. Secondo quanto raccontato dal custode del palazzo, infatti, l'elettricità nell'abitazione era staccata in quanto il proprietario, ancora in vacanza, sapeva che sarebbe stato lontano dal capoluogo lombardo per diverso tempo.

Al 15esimo piano la luce era staccata, come è nato il rogo?

Ne è certo il custode che agli investigatori ha raccontato di essersi recato qualche giorno prima nell'appartamento per dare da bere alle piante dell'uomo che lo abita. Entrato nell'abitazione, il custode ha detto di aver tentato di accendere la luce senza successo. E allora come ha avuto origine il fuoco? L'ipotesi del cortocircuito o del malfunzionamento di un condizionatore inizia a scricchiolare, in quanto la maggior parte degli elettrodomestici non hanno ricevuto corrente elettrica da diverso tempo prima del rogo. Non tutti, o almeno questa è la nuova tesi degli inquirenti, perché forse il frigorifero era ancora attaccato. Non viene comunque escluso che l'incendio possa essere nato dal malfunzionamento di qualche batteria.

Agenti di polizia hanno tratto in salvo condomini del palazzo

L'intento principale dell'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Marina Petruzzella, del dipartimento dell'aggiunto Siciliano, è di far luce sulle cause del rogo. In un video amatoriale si vede infatti che l'incendio è nato al quindicesimo piano, ma resta da capire se le fiamme abbiamo preso vita nell'appartamento in questione o in un altro di fianco. Nel frattempo, la polizia ha depositato in Procura la prima relazione di quanto analizzato: alcuni degli agenti intervenuti hanno accompagnato fuori dall'edificio dei residenti ancora presenti nella torre durante il rogo.