Inaugurato nella metropolitana di piazza Gerusalemme il Punto Lilla di ostetricia e ginecologia

È stato inaugurato nella stazione della metropolitana lilla di Milano, in piazza Gerusalemme, il Punto Lilla per promuovere la salute delle donne. L'iniziativa è partita ufficialmente ieri, mercoledì 11 maggio, e vede la collaborazione tra la clinica ostetrico ginecologica del Buzzi, la Fondazione omonima e Metro 5 spa.

Dentro il punto lilla ci saranno i medici del reparto di ostetricia e ginecologia disponibili a dare informazioni utili e distribuire materiale per prevenire le malattie associate alla gravidanza e alla riproduzione. Le ragazze e le donne potranno fermarsi al punto lilla per parlare con gli specialisti e trattare diversi temi: da quello dell'allattamento a quello della microbioma fino alla programmazione della vita futura. In più, nel punto lilla verranno date informazioni utili anche sui consultori, i vari centri vaccinali e gli ambulatori dell'ospedale Buzzi, sulla sala parto e sulla struttura di assistenza. Come spiegato all'inaugurazione, lo spazio resterà aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.

"Garantiamo il benessere delle neomamme"

Il presidente di Fondazione Buzzi, Stefano Simontacchi, si è detto, a nome di tutti, "molto contento di questa inaugurazione che rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso volto a garantire il benessere delle neomamme e di quelle che lo diventeranno a breve. Un ringraziamento speciale alla metropolitana Lilla che mette a disposizione lo spazio gratuitamente". Serafino Lo Piano, ad di Metro 5 spa, ha aggiunto: "Dal 2020 Metro 5 è al fianco della Fondazione Buzzi nelle iniziative dedicate ai più piccoli e anche in questa occasione supporta l'impegno di tutte le strutture coinvolte per diffondere informazioni che possano essere d'aiuto alle donne nel loro percorso di vita".