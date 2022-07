In Lombardia un blackout ha mandato in tilt il sistema informatico delle ambulanze A causa di un blackout avvenuto in una centrale a Rozzano, il sistema informatico delle ambulanze lombarde è andato in tilt. Il ripristino è poi avvenuto intorno a mezzanotte.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un blackout che si è verificato nella centrale di Rozzano, comune in provincia di Milano, ha mandato in tilt il sistema informatico dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. L'interruzione dell'energia elettrica si è verificata nella serata di ieri, giovedì 7 luglio, e ha causato malfunzionamenti su tutta la zona.

Non si è trattato di un attacco hacker

A confermare che non si è trattato di un attacco hacker è stato lo stesso assessorato al Welfare di Regione Lombardia. Il malfunzionamento però ha causato dei disagi: ha rallentato infatti i collegamenti tra le Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria a valenza interprovinciale e i mezzi di soccorso.

I disagi registrati tra le centrali

Ci sono stati poi disagi anche tra la Centrale Nea 116117 e le postazioni dei medici di continuità assistenziale e cioè l'ex guardia medica. Dall'assessorato assicurato però che il Numero unico per le emergenze 112 "ha sempre funzionato senza alcuna criticità".

I cittadini, si legge in una nota stampa, hanno "continuato ad avere risposta sia per il soccorso sanitario che per quello tecnico e di pubblica sicurezza". Tutti quindi avrebbero comunque ricevuto le prestazioni richieste senza particolari disguidi.

Il servizio è stato poi ripristinato

Il servizio di gestione e coordinamento è stato infatti garantito dalle apposite procedure che vengono applicate durante situazioni simili proprio per evitare che il sistema venga bloccato. In base a quanto ha spiegato l'assessorato, il tutto poi sarebbe stato ripristinato a mezzanotte tornando così a essere pienamente operativo.