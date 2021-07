Slittano le vaccinazioni per gli under 18 in Lombardia: gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni dovranno aspettare l'ultima settimana di agosto per ricevere la propria dose di vaccino. Gli slot per le prime dosi previsti per la fine di luglio e l'inizio di agosto sono stati spostati a causa della mancanza di dosi. I giovanissimi, che ancora non hanno prenotato la loro somministrazione, avranno il loro appuntamento qualche giorno prima l'inizio della scuola.

Ad agosto arriverà un milione di dosi

Intanto proprio ieri, la vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti ha assicurato che ad agosto arriverà un milione di dosi: "di cui il 60 per cento Pfizer e il 40 Moderna: i nuovi slot per i 12-18enni saranno a disposizione dal 23 agosto". Con questo nuovo carico, ha aggiunto Moratti, sarà possibile "mettere a disposizione dei cittadini lombardi ben 500.000 nuovi slot a partire dal 23 agosto, per una ripartenza in sicurezza di tutte le attività dopo le vacanze estive". L'arrivo di nuove dosi bilancerà il taglio consistente che si è avuto nel mese di luglio e che ha portato a spostare gli appuntamenti.

Come spostare il richiamo

Intanto dal 28 giugno è possibile modificare la data dell'appuntamento per il richiamo vaccinale. Questa possibilità è stata data solo a coloro che presentano impegni di fondamentale importanza. La modifica può essere richiesta una sola volta sul portale. L'appuntamento sarà scelto sulla base della disponibilità del paziente e della sede vaccinale. Per il vaccino Pfizer la seconda dose sarà per la prenotazione dal 21esimo giorno per i vaccini Moderna dal 28esimo giorno.