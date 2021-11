In Lombardia prosegue spedita la vaccinazione antinfluenzale: superate le 528mila dosi somministrate In Lombardia volano anche le vaccinazioni anti-influenzali: l’assessorato al Welfare fa sapere che oggi, giovedì 11 novembre, sono state infatti superate le 528mila somministrazioni.

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia prosegue spedita la vaccinazione anti-influenzale. Ad affermarlo è l'assessorato al Welfare di Regione. L'assessora e vicepresidente Letizia Moratti ha infatti affermato che oggi, giovedì 11 novembre, sono state superate le 528mila somministrazioni. Sempre oggi sono state 48.360 le prenotazioni della terza dose per il vaccino anti-Covid: "Dopo l'importante traguardo di ieri con 8 milioni di cittadini lombardi che hanno ricevuto due somministrazioni di vaccino anti covid – ha detto Moratti – superiamo oggi le 528mila vaccinazioni antinfluenzali".

Moratti: Ottimo apporto dei medici di famiglia

L'assessora ha inoltre spiegato che la campagna ha avuto un importante slancio negli ultimi giorni. In Lombardia si sono infatti avute 44mila somministrazioni al giorno: "Nell'ottica della collaborazione e del gioco di squadra, mi piace evidenziare – continua la vicepresidente – l'apporto arrivato dai Medici di famiglia che nei loro studi hanno somministrato circa 307 mila vaccini, più della metà delle vaccinazioni fatte fino a questo momento".

Bertolaso: Dati ci stanno portando verso situazione che potrebbe cambiare

Sempre oggi Guido Bertolaso, il commissario per la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, ha affermato che i dati relativi alla pandemia in Lombardia si stanno incrinando: "Ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla". L'unico modo per impedire che la situazione peggiori è vaccinarsi: "Siamo arrivati a una copertura tra il 30 e il 35 per cento di quelli che ne hanno diritto oggi. Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo già su numeri più importanti delle settimane scorse e siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare.