In Lombardia aumenta l’incidenza ogni 100mila abitanti: i dati della Fondazione Gimbe Aumentano i contagi e l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti in Lombardia: a rivelarlo i dati di Fondazione Gimbe.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

In Lombardia aumentano i casi Covid e anche l'incidenza ogni centomila abitanti: a rivelarlo è l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Il passaggio dalla fascia bianca alla gialla è determinato da tre parametri: l'incidenza superiore a cinquanta, la percentuale di posti letto occupata in terapia intensiva superiore al 10 per cento e quella nei reparti covid superiore al 15 per cento. Attualmente l'unico parametro a destare preoccupazione è l'incidenza dei casi.

I dati sui ricoveri in Lombardia

Secondo l'ultimo report questa è di 506 casi positivi ogni centomila abitanti con una variazione di nuovi casi del 20 per cento. Meno preoccupanti, per quanto molto vicine alle soglie d'allerta, le percentuali dei posti letto occupate. Nel caso della terapia intensiva si parla del 9,5 per cento. Per quanto riguarda i reparti ordinari si parla del 14,9 per cento. Un dato confermato anche da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi regionali).

L'incidenza provincia per provincia

Nella settimana che va dall'8 dicembre al 14 dicembre la provincia con una maggiore incidenza è Varese (267) seguita da Monza e Brianza (260) e Mantova (253). La provincia di Milano ha un'incidenza di 204. Sotto i duecento, Como (199), Lodi (198) e Brescia (194). In coda i territori di Pavia (177), Lecco (172), Sondrio (166), Cremona (156) e Bergamo (108). Sul fronte dei vaccini, la Lombardia è tra la Regione con la più alta percentuale: l'80,8 per cento ha completato il ciclo vaccinale mentre il 2,3 per cento ha almeno la prima dose. Stessa cosa per quello che riguarda la somministrazione della terza dose dove si parla del 66,6 per cento.