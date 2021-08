In auto con 8 kg di coca, pistola e 25mila euro, in fuga nel Milanese sperona auto dei finanzieri La Guardia di Finanza ha arrestato un 24 enne originario del Marocco al termine di un lungo inseguimento, per 5 chilometri nel Milanese, durante il quale l’uomo ha speronato due auto delle fiamme gialle e urtato auto parcheggiate. A bordo della sua vettura trovati droga, una pistola e 25mila euro in contanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

In auto con 8 chilogrammi di cocaina, una pistola semiautomatica con munizioni e 25mila euro in contanti si dà ad una fuga spericolata nel Milanese speronando durante l'inseguimento diverse auto dei finanzieri. Alla fine, però, per un 24enne magrebino, cittadino originario del Marocco, sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano al termine di un inseguimento per 5 chilometri, durante il quale sono state danneggiate due auto delle fiamme gialle e anche diverse vetture private parcheggiate lungo la strada.

Inseguito per 5 km nel Milanese

Sulla vettura dell'uomo, un cittadino originario del Marocco di 24 anni, sono stati trovato 8,3 chilogrammi di cocaina, due bilancini di precisione (di quelli utilizzati di solito per confezionare le dosi), una pistola semiautomatica, con munizioni, e 25 mila euro in contanti. Il narcotrafficante era stato individuato dai finanzieri delle Compagnie di Paderno Dugnano e Gorgonzola dopo diversi appostamenti e pedinamenti. Quando ha capito di essere stato scoperto, ha iniziato una folle fuga per le strade del Milanese, tallonato dai militari delle fiamme gialle. L'uomo ha speronato una vettura, forzando il blocco, poi dopo un inseguimento per 5 chilometri, ha imboccato un vicolo cieco, finendo il suo tragitto in una strada senza uscita. Prima di arrendersi, però, è riuscito a speronare un'altra auto della Guardia di Finanza e a danneggiare anche diverse vetture parcheggiate. Arrestato, è stato portato presso il carcere di Bergamo.