video suggerito

Ilda Boccassini indagata dalla procura di Firenze: è accusata di false informazioni al pm L’ex procuratrice aggiunta di Milano Ilda Boccassini è indagata dalla Procura di Firenze: è accusata di false informazioni al pubblico ministero aggravate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex procuratrice aggiunta di Milano Ilda Boccassini è indagata per false informazioni al pubblico ministero aggravate dalla Procura di Firenze. A darne notizia nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, è il giornale Il Fatto Quotidiano. Secondo i magistrati, Boccassini – oggi in pensione – durante l'interrogatorio avvenuto il 14 dicembre 2021, quando è stata ascoltata in procura con i colleghi di Caltanissetta nell'inchiesta sulle stragi mafiose del 1993, avrebbe taciuto alcune informazioni di cui sarebbe stata in possesso.

Come precisato dal Fatto, non avrebbe mentito ma non le avrebbe rivelate. Durante l'interrogatorio, le sarebbe stato chiesto di chiarire un passaggio del suo libro "La stanza numero 30": precisamente – spiega ancora il quotidiano – una confidenza ricevuta da un amico giornalista poco prima della morte nel 2011, secondo cui nel 1994 una fonte gli avrebbe permesso un grande scoop ma avrebbe bruciato l'inchiesta che puntava a ricostruire le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sull'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'ex magistrata non avrebbe mai rivelato il nome della fonte.

Ilda Boccassini ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Adesso ha venti giorni di tempo per farsi sentire con il suo legale per evitare così la richiesta di rinvio a giudizio.