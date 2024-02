Il vincitore di 4 ristoranti a Mantova sulla ristoratrice insultata: “Basta gogna social su di lei” Sul caso della ristoratrice insultata sui social, dopo aver partecipato alla trasmissione 4 ristoranti, è intervenuto anche il vincitore di quella puntata: “Basta con questa gogna social”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la messa in onda della puntata di 4 Ristoranti registrata a Mantova, la titolare del locale Il Rigoletto è stata bombardata da critiche sui social. In sua difesa è intervenuto il vincitore della trasmissione condotta dallo chef Alessandro Borghese. Si tratta di Giuseppe Maddalena, il titolare 56enne del ristorante Materiaprima. Intervistato dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha affermato: "Basta con questa gogna".

Il vincitore: "È stato superato il limite"

Ha poi precisato che ciascuno dei partecipanti ha potuto comportarsi a proprio piacimento: "Non ci è stato chiesto di recitare un ruolo e nemmeno la nostra collega lo ha recitato. Per dirla in altre parole, ognuno ha tenuto l'atteggiamento che riteneva più opportuno". Ha poi aggiunto che, nonostante il comportamento di Vasconi non sia stato particolarmente simpatico, è stato superato il limite.

"Insultare, diffamare e minacciare, non solo sui social ma anche dal vivo, per l'atteggiamento tenuto durante quello che alla fine era un gioco, è un comportamento da censurare. Per questo motivo ci siamo esposti. Basta con questa gogna", ha continuato.

Il ristoratore: "Non mi aspettavo di partecipare"

È poi passato a raccontare come ha vissuto la sua esperienza televisiva. L'uomo, infatti, non si aspettava di parteciparvi: "La selezione è iniziata ancora lo scorso settembre. Lo staff della trasmissione, infatti, dopo aver scelto una città, contatta tutti i ristorati che hanno poi la possibilità di aderire. Tra quelli che aderiscono, e a Mantova sinceramente non so quanti abbiamo dato l'ok, viene poi fatta una selezione".