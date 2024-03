Il video della tentata rapina in banca da 300mila euro: il colpo sventato dalla donna delle pulizie Sei persone sono state arrestate perché accusate di aver tentato di rapinare una banca che si trova a Melzo (Milano). Il colpo avrebbe potuto fruttare circa 300mila euro ed è stato sventato da una donna delle pulizie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza sei persone, di età compresa tra i 32 e i 61 anni, perché beccati mentre tentavano di rapinare con la tecnica del buco una banca che si trova in via Martiri della Libertà a Melzo (Milano).

Gli agenti, attraverso un'accurata attività info-investigativa, hanno scoperto che sei uomini erano partiti da Palermo per rapinare la filiale di Melzo della Banca del Credito Cooperativo di Milano. Avrebbero potuto portare via circa trecentomila euro.

Alcuni investigatori si sono appostati sin dalle prime ore del mattino fuori dall'istituto. Nel frattempo, quattro indagati sono riusciti a entrare negli uffici tramite il piano interrato dell’edificio dove ci sono i parcheggi per i dipendenti. Hanno infatti forzato una delle porte antipanico e da lì sono risaliti fino al piano terra dove c'è l’ingresso principale.

Hanno poi individuato una intercapedine: hanno quindi, con diversi strumenti di ferramenta, creato un buco nel muro che li ha portati proprio dentro la struttura. Il loro piano era quello di aspettare l'arrivo di qualche dipendente così da poter sfondare definitivamente il muro separatorio ed entrare negli uffici senza far scattare l'allarme. Avrebbero poi immobilizzato i lavoratori con alcune fascette in plastica così da poter aprire le casse temporizzate.

Una donna addetta alle pulizie si è recata verso l'intercapedine dove è presente il pulsante di sblocco delle porte esterne e si è trovata davanti a quattro uomini con il volto coperto. La banda è così scappata minacciando la donna di non chiamare nessuno. Fuori però c'erano i poliziotti della squadra mobile che li hanno fermati, hanno bloccato il loro autista, che li stava aspettando su un'automobile rubata e con targa clonata e anche il basista che avrebbe dovuto fare da staffetta all'auto dei rapinatori.