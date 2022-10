Il video dei paracadutisti che sbagliano l’atterraggio, uno si schianta contro un muro: è grave Due paracadutisti sbagliano l’atterraggio ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno dei due dei è schiantato contro un muro ed è in gravi condizioni. Il video dell’impatto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Prima uno e poi l'altro, due paracadutisti hanno sbagliato l'atterraggio durante una celebrazione organizzata dal Comune di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Invece di atterrare nel campo dell'oratorio di San Pietro, si sono schiantati: uno dei due ha sbattuto contro un muro ed è in gravi condizioni.

Due paracaduti sbagliano l'atterraggio

Stavano partecipando, insieme ad altri 10 paracadudisti, alle celebrazioni per gli 80 anni della battaglia di El Alamein, che avevano provocato per altro non poche polemiche da parte di alcune associazioni, a partire dall'Anpi.

Mentre gli altri parà sono riusciti ad atterrare correttamente nel campo dell'oratorio di San Pietro ad Abbiategrasso, due di loro hanno sbagliato la traiettoria e si sono schianti: uno dei due è andato contro il mura di cinta del cortile di una casa antistante. Nel video, pubblicato dal giornale locale Ordine e Libertà (ordineeliberta.it), si vede chiaramente il momento dello schianto.

Le ragioni dell'incidente sono ancora da chiarire, anche se alcune persone presenti sul posto, molti dei quali iscritti all'associazione dei Bersaglieri e a quella dei Carristi e dei Paracadutisti, riferiscono che li hanno visti atterrare a velocità nettamente più forte degli altri otto.

Le celebrazioni ad Abbiategrasso

I due paracaduti stavano partecipando alle celebrazioni, organizzate del Comune di Abbiategrasso, della battaglia di El Alamein, avvenuta nel 1942 durante la campagna del Nordafrica della seconda guerra mondiale.

Le celebrazioni, a cui partecipavano anche le associazioni dei Bersaglieri e a quella dei Carristi e dei Paracadutisti di Abbiategrasso, avevano scatenato molte polemiche in ambito locale, vista l'opportunità di celebrare una guerra, a maggior ragione mentre c'è una guerra in corso alle porte d'Europa.