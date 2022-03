Il senatore Paolo Romani, per 30 anni in Forza Italia, è indagato a Bergamo per corruzione Il senatore della Repubblica Paolo Romani, nome di spicco per trent’anni di Forza Italia e ora in Cambiamo, è indagato a Bergamo per corruzione.

Il senatore della Repubblica Paolo Romani, nome di spicco per trent'anni di Forza Italia e ora in Cambiamo, è indagato a Bergamo per corruzione. Il pubblico ministero Paolo Mandurino ha scritto il suo nome in un decreto di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta sul crac Maxwork, una società di lavoro interinale fallita nel 2015. Nel medesimo crac, si legge su La Stampa, era coinvolto anche l'ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone.

Chi è Paolo Romani: la carriera politica in Forza Italia

Nato a Milano nel 1947, Paolo Romani entra in politica con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere lo aveva chiamato per candidarsi a deputato nel 1994 per poi essere eletto con il 45,88 per cento dei voti. Nel 1998 venne nominato coordinatore regionale di Forza Italia della Lombardia e coprì il ruolo fino al 2005, quando venne sostituito da Mariastella Gelmini. Successivamente è stato capogruppo al Senato per Forza Italia, Sottosegretario all'Economia nel governo Berlusconi IV e assessore comunale a Monza.

Le inchieste a carico di Paolo Romani

Nel 1999 Romani venne indagato proprio nel capoluogo di provincia per bancarotta preferenziale. La sua posizione venne archiviata ma dovette risarcire al curatore fallimentare 400.000 euro. Sempre a Monza, nel 2012 venne indagato per peculato e, insieme a Paolo Berlusconi, per istigazione alla corruzione, mentre nell'ottobre del 2017 è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a un anno e quattro mesi di carcere per l'indagine a suo carico aperta a Monza.