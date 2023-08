Il pronto soccorso diventa a pagamento a Bergamo: con 149 euro si salta la fila e si viene visitati subito Il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo) ha aperto un “ambulatorio ad accesso diretto”. In pratica, si tratta di un pronto soccorso in cui pagando 149 euro si viene visitati da uno specialista. Un modo per ridurre il carico di lavoro dei pronto soccorso, ma che crea ancora disparità.

Al Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo, con 149 euro puoi saltare la fila del pronto soccorso. Pagando questa cifra, in caso di prestazioni sanitarie che sarebbero identificate come codice verde o bianco (cosa che comporta di solito ore di attesa prima di una visita) il paziente potrà ricevere assistenza immediata. Per qualcuno è un modo per alleggerire il carico di lavoro agli ospedali, ma per altri è un sistema che contribuisce ancora una volta ad aumentare la disparità tra chi ha possibilità economiche e chi no.

"Un servizio sperimentale"

Il Gruppo San Donato, che gestisce il Policlinico, chiama questo tipo di pronto soccorso a pagamento un "ambulatorio ad accesso diretto" e lo descrive come un "servizio sperimentale". Un esperimento, comunque, già avviato per esempio a Milano e solo pochi mesi fa anche a Brescia, per contrastare il sovraccarico di lavoro nei pronto soccorso.

La carenza di medici di base, accentuata dopo l'emergenza Covid, porta infatti sempre più persone a rivolgersi agli ospedali per prestazioni che fino a poco tempo fa erano gestite dai medici di famiglia. Così, c'è chi nella difficoltà di gestione di un servizio trova un modo di fare business.

Basta pagare per essere visitati subito

Quello offerto dall'ambulatorio ad accesso diretto del Policlinico San Marco è un servizio, si legge nel sito ufficiale, "in regime di solvenza, per sottoporsi a visite mediche e ad eventuali esami diagnostici senza bisogno di prenotare".

Quindi, il paziente che necessita di assistenza da parte di un ortopedico, un chirurgo polispecialistico, un odontoiatra o un urologo, non deve far altro che andare all'ambulatorio e pagare. La tariffa base è fissata a 149 euro, ma in questa cifra non sono inclusi i costi "relativi ad eventuali esami diagnostici di primo e secondo livello", specifica il sito.

Se da un lato questo tipo di iniziativa può essere interpretata come un modo per alleggerire il carico di lavoro di ospedali e pronto soccorso, dall'altro c'è chi fa notare come si tratti dell'ennesima infiltrazione della medicina privata nella sanità pubblica. Per Medicina democratica, ad esempio, quello che sta accadendo a Bergamo "è la dimostrazione di come la sanità privata si infili nelle pieghe dell'inefficienza pubblica".