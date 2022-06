Il parrocco chiude l’oratorio per la maleducazione degli utenti: “Non c’è rispetto del luogo” Don Andrea Spreafico, parrocco di Cicognara, si è detto pronto a chiudere l’oratorio anche per una settimana se il comportamento degli utenti non dovesse cambiare.

Don Andrea Spreafico, parrocco di Cicognara, frazione di Viadana in provincia di Mantova, ha deciso di chiudere per un intero giorno l'oratorio per protesta contro la maleducazione degli utenti. È successo giovedì 16 giugno.

Oratorio chiuso per maleducazione degli utenti

Il prete ha esposto un cartello sul cancellato serrato della parrocchia in cui ha elencato i troppi comportamenti indecorosi mantenuti dalle persone nel centro di aggregazione parrocchiale.

"Oratorio chiuso. Motivi: troppe parole volgari, cacca ovunque nei bagni, rifiuti buttati a caso, sedie prese dal portico e abbandonate, persone che entrano in mutandoni e canottiera, uomini che si tolgono le croste dai piedi, bambini sotto i cinque anni non accompagnati in bagno dai genitori, comportamenti da bulli violenti".

"Pronti a chiudere di nuovo"

Don Andrea ha anche annunciato di essere pronto a chiudere nuovamente l'oratorio di Cicognara e per un periodo più lungo se gli utenti non dovessero cambiare atteggiamento.

"Per adesso chiudiamo un giorno – si legge nell'avviso sul cancello della parrocchia -, poi chiuderemo per una settimana. Questa è la nostra casa: se entri rispetti le regole oppure stai fuori. Attenzione: sulla piazza davanti alla chiesa, di nostra proprietà, non si gioca a pallone".

L'obiettivo del parrocco è quindi quello di inviare un segnale ai fedeli. Se il loro atteggiamento all'interno della struttura religiosa non dovesse cambiare sarà pronto a nuove chiusure.