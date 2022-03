Il mentalista Francesco Tesei in data unica al Teatro Lirico di Milano con “Telepathy” Martedì 15 marzo al Teatro Lirico di Milano il mentalista Francesco Tesei si esibirà, nell’unica data meneghina, con il suo spettacolo “Telepathy”.

Toccherà anche Milano, in data unica, il tour nei teatri di Francesco Tesei, il mentalista di Forlì divenuto famoso negli ultimi anni per le sue acrobazie mentali con gli ospiti e i partecipanti al suo show. Martedì 15 marzo, Tesei si esibirà al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, riaperto lo scorso dicembre dopo oltre vent'anni dalla chiusura, con lo spettacolo "Telepathy", ritrovando il pubblico in presenza dopo due anni di pandemia.

Esperto di "lettura del pensiero", Tesei presta la sua arte in questo show per spogliarsi delle maschere che ognuno di noi indossa per tornare a vivere emozioni reali e non virtuali, costruendo insieme al pubblico in sala l'intero spettacolo. "Telepathy" sarà l'occasione per mostrare la fragilità dell'uomo all'interno di un contesto pandemico fatto di incertezze rifacendosi all'Amleto, personaggio della drammaturgia che più di tutti si presta al periodo storico che stiamo vivendo, concentrandosi sul "prima" e sul "dopo". Amleto appare infatti impazzito agli occhi degli altri personaggi in quanto l'uso sistemico e coraggioso del suo pensiero appartiene in quasi la sua totalità al domani e, dunque, al futuro. Questa visione, nell'intento di "Telepathy", è applicabile alla condizione attuale.

Soddisfatto il direttore generale del Teatro Lirico Matteo Forte, anche direttore del Teatro Nazionale nel quale inizia domani "Aggiungi un posto a tavola", che ha detto come "riaprendo le porte del Lirico ho immaginato una programmazione molto varia". Forte ha poi aggiunto: "In questo quadro di ampio respiro non poteva certo mancare uno spettacolo di questa portata, perfetto per il momento particolarissimo che ciascuno di noi sta vivendo". L'appuntamento è fissato a martedì 15 marzo alle 20.45. Il costo del biglietto è di 28 euro.