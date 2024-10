Il femminicidio di Maria Campai, dal ritrovamento del corpo a Viadana alla confessione di un 17enne

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Maria Campai è la donna di 42 anni che era scomparsa il 20 settembre scorso da Viadana (Mantova) ed è stata trovata morta giovedì 26 settembre. Per il suo femminicidio è stato arrestato un ragazzo di 17 anni. La 42enne, originaria della Romania e senza lavoro, avrebbe incontrato il giovane nel suo box che l'avrebbe uccisa con una mossa di wrestling. Avrebbe poi trasportato il corpo nel giardino di una villetta confinante e lo avrebbe nascosto sotto alcune foglie.

La scomparsa di Maria Campai

La 42enne era scomparsa il 20 settembre. Viveva a Parma con la sorella Roxana. Ha raccontato di dover andare a Mantova per un colloquio di lavoro, ma in realtà doveva incontrare il 17enne che aveva conosciuto online. Da quel giorno, nessuno ha più avuto sue notizie. La sorella si è quindi presentata dai carabinieri e ha depositato denuncia di scomparsa. Gli inquirenti si sono subito attivati per cercarla. Dopo una settimana hanno fatto la macabra scoperta: hanno infatti trovato il corpo della donna.

Il ritrovamento del corpo in una villetta a Viadana

Il corpo è stato trovato nel giardino di una villetta a Viadana. Era nascosto sotto alcune foglie. Gli inquirenti hanno poi ricostruito la dinamica: sarebbe stata uccisa all'interno del box della casa in cui vive, poi trascinata nel giardino di una villetta confinante e sepolta sotto al fogliame. A ucciderla sarebbe stato proprio il 17enne, con cui si era incontrata proprio il 20 settembre.

Maria Campai è stata uccisa da un 17enne conosciuto online

Il 17enne è stato fermato nello stesso giorno in cui è stato trovato il cadavere. I due si sarebbero conosciuti onlinee si sarebbero poi accordati al telefono per incontrarsi. Avrebbero poi fissato un incontro nel box del 17enne a Viadana, dove il giovane vive, e lì Campai sarebbe stata uccisa. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe premeditato il delitto: ci sarebbero infatti alcune ricerche su internet che il ragazzo avrebbe effettuato nei giorni antecedenti il femminicidio. In particolare su come uccidere una persona a mani nude.

La confessione del 17enne: l’omicidio e l’occultamento del cadavere

Il 17enne ha subito confessato il delitto agli investigatori. Dalle sue parole e dal sopralluogo effettuato all'interno del garage, che ha permesso di trovare alcune tracce di sangue, è stato possibile ricostruire la dinamica. Dopo averla uccisa, l'ha trascinata fuori dal box, trasportata nel giardino di una villetta confinante e nascosta sotto il fogliame. E proprio nel box, gli inquirenti hanno trovato alcune tracce di sangue.

L'altro ieri inoltre è stato interrogato dal giudice, durante l'udienza di convalida dell'arresto. L'adolescente ha spiegato agli inquirenti di essersi "difeso": "Mi ha chiesto dei soldi. Mi ha aggredito. Mi sono difeso. Non volevo ucciderla". E ancora: "L'ho presa per il collo. Non volevo ucciderla. Mi sono chinato su di lei. Non respirava più".

L’autopsia: come è stata uccisa Maria Campai

Ieri si è svolta invece l'autopsia sul corpo della vittima. Il medico legale, stando alle prime risultanze, ha rilevato che la 42enne – scomparsa per sette giorni – avrebbe provato a difendersi mentre il 17enne le stringeva il collo con una presa di wrestling e la colpiva al volto. A dimostrare il tentativo di difesa di Campai sarebbero stati alcuni graffi che aveva sul viso e su un braccio.