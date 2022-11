Il dottor Emvolo ci ripensa ancora: rinuncia al posto di medico di base per continuare gli studi Sembrava essersi convinto a rimanere come medico di base nel comune di Fagnano Olona nonostante gli insulti razzisti ricevuti. Poi, però, il dottor Emvolo ha deciso di rinunciare per continuare gli studi.

A cura di Enrico Spaccini

Sembra che dopotutto il futuro prossimo del dottor Enok Rodrigue Emvolo sia lontano da Fagnano Olona. Sì, perché dopo che si era convinto a rimanere nel piccolo Comune in provincia di Varese per continuare a esercitare come medico di base, ha infine deciso di rinunciare l'incarico per concentrarsi sugli studi.

L'arrivo complicato a Fagnano Olona

Per tenerlo si era mossa gran parte della comunità cittadina. Il paese, infatti, era rimasto senza medico di base dopo che il dottor Giacomo Navarra era andato in pensione. A sostituirlo era arrivato lui, il dottor Emvolo: 48enne specializzando in medicina di Urgenza all'Università dell'Insubria di Varese con origini camerunensi.

Tuttavia, nei giorni scorsi era venuto a conoscenza di come alcune persone lo avevano preso di mira con insulti razzisti. A quel punto, aveva detto che se ne sarebbe andato: " Se non mi vogliono, sono già pronto ad andare da Ats e chiedere di lavorare altrove".

Le promesse del sindaco e il nuovo ambulatorio

Poi, però, come confermato a Fanpage.it, ha cambiato idea, dopo che per lui si era esposto in prima persona anche il sindaco Marco Baroffio, il quale era arrivato a promettergli una fornitura di dolci quotidiana direttamente dalla pasticceria di famiglia.

Ormai sembrava fatta, al punto che Baroffio e l'assessore Dario Moretti erano andati a fare un sopralluogo per verificare che quello che sarebbe diventato il nuovo ambulatorio del dottor Emvolo fosse in ordine.

Era atteso per questo pomeriggio, 16 novembre, proprio in quella palazzina del consultorio in piazza Gramsci, ma non si è mai presentato. Come spiegato dal direttore dell'Asst Valle Olona Marino Dell'Acqua, il quale ha appreso la notizia dai vertici dell'Ats, il dottor Emvolo ha deciso di concentrarsi solo sugli studi rinunciando, così, all'incarico di medico di base.