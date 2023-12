Il Dobermann della figlia la azzanna e la trascina a terra: braccio rotto a una 55enne Una 55enne è stata azzannata dal Dobermann della figlia durante una passeggiata nel Lecchese. La donna ha riportato la frattura a un braccio e lesioni varie. I veterinari di Ats ora devono valutare la pericolosità dell’animale.

A cura di Enrico Spaccini

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una 55enne è stata azzannata a un braccio dal cane della figlia mentre passeggiavano insieme nelle campagne di Verderio (in provincia di Lecco). L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato, 9 dicembre, per cause ancora da chiarire. La donna, che è stata trascinata a terra dal Dobermann, ha riportato la frattura all'arto superiore e altre lesioni. Carabinieri e veterinari ora dovranno valutare l'eventuale pericolosità dell'animale.

Il morso durante una passeggiata

La 55enne residente a Bernareggio (in provincia di Monza e della Brianza) stava passeggiando nel Lecchese insieme alla figlia e al suo Dobermann di razza pura. All'improvviso, forse durante un gioco o per un movimento brusco da parte della donna, il cane si è scagliato su di lei mordendola a un braccio.

Con i denti conficcati nell'arto, l'ha fatta cadere e l'ha trascinata a terra fino a quando non ha lasciato la presa. Come riportato da Il Giorno, a intervenire in aiuto della 55enne sono stati i volontari del soccorso di Cornate d'Adda che, dopo una prima valutazione sul posto, hanno deciso di trasportarla d'urgenza all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Le medicazioni in ospedale e le indagini dei carabinieri

Qui i medici hanno accertato la frattura del braccio e hanno provveduto a medicare la 55enne anche per le lesioni e le ferite lacero contuse rimediate nella caduta. La donna è stata dimessa subito dopo, ma ora il caso dovrà essere approfondito.

I sanitari hanno già avvisato i carabinieri della Compagnia locale e i veterinari dell'Ats Brianza. Ora si dovrà procedere con una valutazione sul Dobermann e della sua eventuale pericolosità.