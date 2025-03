video suggerito

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Albino: “Il riscaldamento globale? Non è frutto dell’attività umana” L’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia ad Albino (Bergamo) Lorenzo Battista Bertacchi in Comune: “Che il riscaldamento globale non sia frutto dell’azione umana non è condiviso dal mondo scientifico. Anzi, è ampiamente dimostrato il contrario. L’alternarsi di climi caldi e freddi è sempre esistita” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Battista Bertacchi (Noi Albino)

"Il riscaldamento globale non è assolutamente frutto dell'attività umana". È l'intervento del consigliere comunale di Albino (Bergamo) Lorenzo Battista Bertacchi, eletto con Fratelli d'Italia in sostegno al sindaco Daniele Esposito. Ed è polemica nel piccolo paese della Bergamasca.

Accade durante l'ultimo consiglio comunale, avvenuto lo scorso 28 febbraio. Durante la seduta, si tratta il tema della riduzione di una fascia di rispetto locale, ovvero aree dove sono imposti vincoli che vietano o limitano fortemente la costruzione per proteggere l’interesse pubblico, da 325 ettari a 83 ettari. Un fatto che ha trovato l'opposizione delle associazioni ambientaliste, dei gestori dell'oasi WWF e dei gruppi di minoranza.

"Che il riscaldamento globale non sia frutto dell'azione umana non è condiviso dal mondo scientifico, anzi, è ampiamente dimostrato il contrario", interviene così il consigliere del partito di Giorgia Meloni, avvocato e presidente della sezione locale della Federcaccia, che parla apertamente di "ideologia green". "L'alternarsi di climi più caldi e più freddi è storicamente dimostrato, anche solo negli ultimi secoli ci sono stati periodi in cui ha fatto caldo… sicuramente, al tempo, il problema non era l'inquinamento da parte dell'uomo. E poi non saremmo certo noi pochi europei a pensare di salvare il mondo tagliando il ramo dell'albero su cui siamo seduti con l'uso dell'elettrico. Così possiamo solo ingrassare le tasche della Cina e di Elon Musk, che ci vendono la tecnologia green. Hanno trovato la gallina dalle uova d'oro, anche se tra poco non avremo più manco quelle".