Il Comune che vieta di dare da mangiare ai piccioni: per i trasgressori multe fino a 350 euro Ore contate per i piccioni della Brianza. A Giussano saranno installati nuovi cartelli per ricordare alla cittadinanza il divieto, in vigore già dal 2021, di dare da mangiare ai volatili. Per il Comune bisogna limitarne la diffusione per tutelare la salute pubblica.

L'ordinanza è in vigore già dal 2021, ma ora il Comune di Giussano, in provincia di Monza e della Brianza, ha annunciato un giro di vite contro chi dà da mangiare ai piccioni nel centro città. Saranno installati nuovi cartelli che ricorderanno la norma ai tutti i cittadini. Previste sanzioni fino a 350 euro per i trasgressori.

Vietato dare da mangiare ai piccioni

L'articolo 34 del Regolamento di Polizia Urbana stabilisce il divieto di "somministrare cibo (granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari) a piccioni e altri volatili selvatici". L'ordinanza era stata firmata il 23 aprile 2021, ma il sindaco Marco Citterio ha deciso di rafforzarla per riportare l'attenzione dei propri concittadini sul tema.

Niente più briciole di pane lanciate dalle panchine delle piazze, né altro cibo di varia natura. Saranno posizionati nuovi cartelli nel centro città, a partire da piazza Roma, che ricorderanno alla cittadinanza l'obbligo di non dare da mangiare ai volatili. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 350 euro, secondo quanto previsto dal regolamento.

Uno dei cartelli che ricorda l’ordinanza

Il Comune: "Sono un problema anche per le attività economiche"

Il Comune fa sapere che l'obiettivo della stretta sarà volto ad allontanare e contenere la popolazione di uccelli sul territorio urbano. "La presenza di piccioni – si legge nella nota pubblicata sul proprio sito web dall'amministrazione comunale – può generare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie e costituire un fattore di rischio per la salute pubblica".

Non solo, dare da mangiare a piccioni e volatili in genere "pregiudica il decoro degli spazi pubblici e – prosegue il Comune – rappresenta una problematica anche per le attività economiche che operano in spazi aperti".