Il Carnevale arriva anche nel reparto neonatale del Niguarda: le foto dei piccoli mascherati Il Carnevale è arrivato anche nel reperto neonatale: qui i bimbi appena nati sono stati vestiti con tutine fatte a maglia e tutte colorate. Ecco le foto dei piccoli.

A cura di Giorgia Venturini

Come ogni anno nel mese più colorato, l'ospedale Niguarda si riempie di supereroi. Il Carnevale è arrivato anche nel reperto neonatale: qui i bimbi appena nati sono stati vestiti con tutine fatte a maglia e tutte colorate. C'è chi è diventato una tartaruga, chi è stato avvolto da coperte con scritto "sogni d'oro" oppure da una stola "pensati supereroe" simile a quella indossata da Chiara Ferragni sul palco di Sanremo.

A indossare maschere colorate e decorato con il pizzo sono anche le infermiere e i medici: le foto dei sanitari in maschera sono state rese pubbliche dall'ospedale. Una giornata in allegria nel reparto pieno di piccoli supereroi.

Supereroi tra le corsi dell'ospedale

Anche negli altri mesi di festa dell'anno gli ospedali di Milano hanno ospitato tra le corsie i supereroi per rendere meno spiacevole ai più piccoli il ricovero in ospedale. A dicembre all'ospedale Santi Paolo e Carlo alcuni Babbo Natale ed elfi acrobati si sono calati dal tetto dell'ospedale per regale un sorriso ai bambini a letto.

E ancora: a ottobre a far visita all'ospedale Niguarda di Milano sono stati invece i supereroi. O meglio supereroi acrobati: ragazze e ragazzi da tutta Italia, che nel tempo libero saltano dai tetti degli ospedali pediatrici per rubare sorrisi.

Nicola Tovaglieri, pediatra al Niguarda, aveva spiegato a Fanpage.it che "momenti come questi sono fondamentali, soprattutto perché da ormai due anni e mezzo l’ambiente ospedaliero è sottoposto a svariate restrizioni anti Covid, che rendono ancora più monotona, e talvolta difficile, la degenza. Io penso che i veri eroi siano i nostri piccoli pazienti, hanno un coraggio e una forza incredibili".