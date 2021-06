Il bazar del falso in un appartamento: oltre 200 tra scarpe e accessori di marca, tutti contraffatti

Oltre 200 tra scarpe e accessori falsi delle più note marche – Nike, Dolce&Gabbana, Gucci, Louis Vuitton – sono stati scoperti dalla Guardia di finanza in un appartamento di Arosio, in provincia di Como. Tutti i capi d’abbigliamento falsi sono stati sequestrati: denunciato per ricettazione e contraffazione il proprietario dell’appartamento.