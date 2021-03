Si attende il nuovo nato al Pirellone. La coppia di falchi Pellegrini Giulia e Giò, che hanno il loro nido in cima al grattacielo Pirelli, hanno deposto il primo uovo della stagione riproduttiva. E a breve ne potranno arrivare degli altri. E tutto questo grazie anche all'aiuto dei volontari: la coppia di falchi infatti ha trovato riparo al Pirellone dal 2014: ci sono voluti però due anni per vedere il primo uovo. Questo è stato possibile dopo che i volontari hanno sistemati un nido adeguato e hanno iniziato a monitorare la coppia con delle telecamere installate sul tetto.

La nascita attesa per Pasqua

Ora non resta che attendere arrivo del nuovo nato previsto per dopo Pasqua quando la coppia, entrambi di dieci anni, cresceranno un loro nuovo piccolo per il loro sesto anno di fila. E tanti altri ne attendono: stando a quanto ha spiegato il naturalista Guido Pinoli, che segue questo nido, i falchi sono fedeli per tutta la vita e possono vivere fino a una media di 17 anni. Così come sono fedeli anche al nido: una volta trovata casa sul grattacielo difficilmente la lasceranno. Lo ha dimostrato anche il fatto che sono rimasti nonostante i lavori di questi mesi. Insomma, una vera e propria famiglia.

Le curiosità sulla coppia

Su di loro ci sono qualche curiosità. Primo tra tutte la scelta dei nomi: Giulia e Giò richiamano a colui che progettò il Pirellone, Gio Ponti, e a sua moglie, Giulia. La presenza della coppia di falchi è stata registrata la prima volta nel 2014, quando durante alcuni lavori di ristrutturazione all'ultimo piano, era stato scoperto il loro nido dietro a uno dei condizionatori presenti nel sottotetto. Da allora, i milanesi seguono con passione la vita della coppia grazie alle webcam.