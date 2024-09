video suggerito

"I Bellocco si vendicheranno su Andrea Beretta o sui familiari, bisogna capire quando": parla Antonio Nicaso La famiglia di Andrea Beretta è stata messa sotto vigilanza: si teme la vendetta dalla famiglia Bellocco. Ma potrà veramente accadere? A Fanpage.it lo ha spiegato il saggista ed esperto di 'ndrangheta Antonio Nicaso.

Intervista a Antonio Nicaso Saggista ed esperto di 'ndrangheta

A cura di Giorgia Venturini

Antonio Bellocco

Oggi 11 settembre la salma di Antonio Bellocco, il rampollo della famiglia di ‘ndrangheta ucciso a Milano da Andrea Beretta, è arrivata in Calabria, al cimitero di San Ferdinando dove è stata ammessa solo la tumulazione. La Questura di Reggio Calabria ha infatti vietato i funerali, quindi la funzione pubblica. Nelle stesse ora invece la famiglia di Andrea Beretta è stata messa sotto vigilanza: si temono ritorsioni e vendette dalla famiglia Bellocco. Ma potrà veramente accadere? Quanto è alto questo rischio? A Fanpage.it lo ha spiegato il saggista ed esperto di ‘ndrangheta Antonio Nicaso.

La famiglia Bellocco si vendicherà?

I Bellocco sono una famiglia particolarmente potente dal punto di vista criminale, sia in Lombardia che in Calabria. Quando si parla di Rosarno (Reggio Calabria) si parla soprattutto di due famiglie: quella dei Pesce e quella dei Bellocco. Due famiglie che si stavano scontrando ma che poi, grazie a un matrimonio tra la figlia di Umberto Bellocco e il fratello di Ciccio Pesce, hanno sancito una sorta di pace che le ha portate a gestire, insieme ad altri come i Mancuso, il porto di Gioia Tauro. Che siano capaci di vendicarsi questo è fuori discussione.

Non è una questione se siano in grado di farlo, quanto piuttosto se hanno intenzione di vendicarsi. Certamente, nella logica della ‘ndrangheta, un omicidio del genere non può passare inosservato. C'è sempre questa idea di vendetta: bisogna capire quali saranno le modalità. L'omicidio di un figlio o di un nipote non starà senza conseguenza. Le strategie possono essere diverse e, nell'ambito di certe organizzazioni criminali, le vendette non necessariamente arrivano subito, possono essere consumate anche a distanza di tempo. Al tempo delle faide la vendetta succedeva immediatamente: la violenza veniva scandita quasi a ritmo quotidiano. Adesso è diverso: cercano di mantenere un profilo basso, ma le vendette non cadono in prescrizione.

Potrebbero essere i Pesce a vendicare Antonio Bellocco, vista l'alleanza con la sua famiglia?

Questo no. Di solito le famiglie che subiscono delle perdite non fanno affidamento ad altri, le vittime vengono vendicate direttamente dai suoi parenti.

Quando potrebbe avvenire questa vendetta?

È difficile valutare i tempi. Che si vendichino però è fuori discussione. Si eviterà di affrettare i tempi, perché è preferibile agire in modo opportuno. Intanto stanno seguendo l'iter giudiziario: la famiglia ha fatto sapere di avere fiducia nella giustizia. Questo è chiaramente anomalo, ma è un segno dei tempi. Non siamo più negli anni in cui la reazione era immediata. Il sangue ribolliva e doveva essere vendicato, così succedeva durante le faide di ‘ndrangheta. Oggi hanno ancora l'istinto della vendetta, ma bisogna capire i tempi. L'omicidio di Antonio Bellocco non può passare senza conseguenze. La famiglia di Rosarno ha inoltre i mezzi per farlo: ha già ucciso, ha una lunga storia criminale.

Ricordo una conversazione intercettata in cui i Bellocco dicevano che potrebbero anche evitare la violenza, perché basta digitare il loro cognome su Google per capire di che pasta sono fatti.

I Bellocco in Lombardia rimangono saldi anche dopo l'omicidio del loro erede?

Sì, sono presenti. ormai da tempo. La Lombardia è la regione di Italia con più alta densità ‘ndranghetista: è stata in qualche modo colonizzata. C'è una forte presenza in tutte le province, purtroppo.