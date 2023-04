Ha un malore durante una gara di corsa: a salvargli la vita sono gli altri podisti Un podista si è sentito male durante un evento sportivo di running per le strade di Bergamo. I suoi compagni non hanno esitato a interrompere la gara e soccorrerlo, salvandogli la vita grazie all’utilizzo del defibrillatore.

Il malore improvviso che colpisce con violenza proprio durante la gara di corsa. E gli altri podisti che si fermano e fanno di tutto per aiutare il malcapitato compagno, salvandogli la vita grazie all'utilizzo del defibrillatore.

Il malore durante la gara di corsa

È successo per le strade di Bergamo durante l'evento sportivo amatoriale "Trittico delle Tartarughe", promosso ogni anno dal gruppo podistico locale "Le tartarughe", che come percorso prevede un panoramico sali-scendi per la Città Alta e gli angoli più suggestivi dell'area.

È qui che il podista 60enne, originario di Inzago (in provincia di Milano) è stato colto da malore mentre correva: l’uomo si è sentito male in via Tre Armi, in Città Alta, intorno alle 9.30, ed è stato subito soccorso dagli altri podisti che, guidati in diretta dalla Sala operativa regionale dell’emergenza urgenza (Soreu – 112), hanno effettuato le manovre di rianimazione utilizzando un defibrillatore.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Il podista 60enne è stato poi trasportato d’urgenza in ambulanza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato immediatamente operato: ora si trova ufficialmente fuori pericolo.

Resta la gran dimostrazione di solidarietà degli altri "colleghi", che non hanno esitato un attimo ad abbandonare la gara e ad accorrere (questa volta sì alla velocità della luce) invece in aiuto dello sportivo in difficoltà. La medaglia più bella.