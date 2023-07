Guasto agli impianti della metro gialla: la linea M3 chiusa tra Maciachini e Comasina La linea gialla della metro M3 è stata chiusa tra Maciachini e Comasina a causa di un guasto agli impianti.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio, la linea della metro M3 è stata chiusa tra Maciachini e Comasina per un problema agli impianti: a comunicarlo è stata l'azienda dei trasporti milanesi. Il pronto intervento di Atm è sul posto e sta lavorando per riaprire le stazioni chiuse. In attesa che la linea venga riaperta, la tratta interrotta è servita da bus, che fanno le stesse fermate della linea NM3. Ovviamente i passeggeri devono considerare maggiori tempi di percorrenza e di attesa sul resto della linea. In alternativa alla stazione di Affori Fn è possibile utilizzare le altre stazioni del passante ferroviario.

La linea gialla della metro M3 bloccata: bus sostituitivi per i cittadini

Il guasto è stato segnalato poco dopo le 8 del mattino. I treni si sono fermati per alcuni minuti. L'azienda ha poi comunicato agli altoparlanti che la circolazione era stata sospesa per un guasto. I passeggeri hanno così dovuto lasciare la metro e recarsi fuori dalle stazioni. In poco tempo Atm ha messo a disposizione, come capita sempre in questi casi, alcuni autobus sostitutivi che fanno le stesse fermate della metropolitana. Questo ha provocato non pochi disagi a chi doveva raggiungere i propri posti di lavoro.

I tecnici di Atm sono a lavoro per riparare il guasto

I tecnici sono stati subito contattati e sono già sul posto per riparare il guasto agli impianti. Non è chiaro cosa possa averlo causato. Non appena riparato, la circolazione tra Maciachini e Comasina sarà ripristinata. Per ricevere aggiornamenti sullo status della linea basterà aggiornare l'App di Atm o visitare i loro canali social.