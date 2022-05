Gli ultras della Pro Sesto sfondano un cancello per aggredire i rivali del Seregno, fermati Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, sabato 14 maggio, allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, sabato 14 maggio, allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Sul campo dove gioca le partite interne l'Inter Primavera, la Pro Sesto è uscita indenne dal rischio retrocessione in serie C grazie al pareggio conquistato contro i rivali del Seregno. L'uno a uno finale ha consentito alla squadra di casa di restare in serie B. Nonostante l'ottimo risultato, però, gli ultras hanno cercato lo scontro con i tifosi ospiti.

Gli ultras della Pro Sesto sfondano un cancello per raggiungere i rivali del Seregno

Secondo quanto riportato da MilanoToday, era da poco finito il match quando una cinquantina di tifosi della Pro Sesto hanno sfondato un cancello cercando di raggiungere i rivali sugli spalti opposti. Fortunatamente, l'ampio dispiego di agenti della polizia di Stato è riuscito a bloccare i facinorosi prima che entrassero in contatto con i rivali. I poliziotti hanno operato alcune cariche di alleggerimento per far desistere gli ultras di casa e rimandarli nel loto settore. Successivamente, i tifosi del Seregno sono stati fatti uscire dallo stadio con cordone realizzato ad hoc.

Nessun ferito ma un poliziotto lamenta alcune lesioni dopo i tafferugli

Una volta che i tifosi della squadra ospite hanno abbandonato l'impianto, la situazione è tornata sotto controllo. Unica nota dolente un poliziotto del III Reparto Mobile della polizia di Stato che si è riservato di farsi refertare per le lesioni riportate durante i tafferugli con i tifosi sestesi. Fortunatamente non si registrano ulteriori feriti.