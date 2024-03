Gli rubano il portafoglio con i documenti, non può tornare a casa: “Non so quando rivedrò i miei genitori” Elvie Elnar e suo marito James Trasporte rischiano di rinviare il loro viaggio di ritorno a casa nelle Filippine: i ladri hanno rubato il permesso di soggiorno dell’uomo. “Aiutateci, non vediamo i nostri genitori da 8 anni”, l’appello della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Moglie e marito per otto anni non erano riusciti a tornare a casa nella Filippine dove vivono ancora parenti e amici. Dopo aver risparmiato soldi sono riusciti a comprare i biglietti (in totale di un costo di mille euro) per loro e per le due figlie. Adesso Elvie Elnar e suo marito James Trasporte rischiano ancora di rinviare il loro viaggio: a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, i ladri hanno rubato persino il permesso di soggiorno di James senza il quale è impossibile salire su un aereo e raggiungere le Filippine.

James era al lavoro, è un addetto delle pulizie, in un condominio di Olgiate Molgora quando tornato in auto si è accorto che qualcuno ha forzato la serratura e ha rubato il portafoglio che aveva dimenticato tra i sedili. L'uomo si era messo subito a cercare tra i cestini e cespugli della zona con la speranza che i ladri, una volta presi i contanti, avessero gettato via i documenti. Ma nulla purtroppo.

James ha già sporto denuncia e ha già chiesto in Questura la copia di un duplicato. Ma richiede tempo e tra poche settimane è in programma il decollo del loro volo. Di solito infatti occorrono due mesi per avere un nuovo permesso di soggiorno, o almeno un duplicato.

Intanto la moglie Elvie Elnar ha lanciato un appello affidato al Il Giorno: "Per favore aiutateci. Se qualcuno dovesse trovare in giro i documenti e il permesso di soggiorno di mio marito James, ce li restituisca. È l’unica speranza per noi di poter esser certi di poter tornare finalmente di nuovo nelle Filippine. Manchiamo da 8 anni, abbiamo voglia di rivedere i nostri genitori, i familiari, gli amici e di mostrare loro le nostre figlie che nel frattempo sono cresciute".