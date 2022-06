Gli Imagine Dragons incendiano gli I-Days di Milano: “Ci siete mancati, qui ci sentiamo a casa” Grande show ieri sera agli I-Days di Milano organizzati all’Ippodromo La Maura: gli Imagine Dragons hanno infiammato gli oltre 65.000 presenti con due ore di live da ricordare.

"Sono stati belli difficili gli ultimi due anni, eh? Ma ora siamo qua e vorremmo che questa notte non finisse mai. Grazie Italia, grazie Milano: qui ci sentiamo sempre a casa nostra". Con queste parole, distribuite accuratamente durante le due ore di show, Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, si è rivolto agli oltre 65.000 dell'Ippodromo La Maura di Milano dove in questi giorni sono organizzati gli I-Days.

Gli Imagine Dragons infiammano gli I-Days: Siate chi siete

La band di Las Vegas, impegnata nel suo tour mondiale, ha suonato sul palco del festival gestito dal Fabrique e organizzato da Live Nation davanti ad una marea di braccia e flash che hanno accompagnato i brani fino all'ultimo secondo. Da Believier a Whatever it takes passando per Thunder e Demons: le hit più celebri degli Imagine Dragons, unite ad uno show completo, hanno fatto da colonna sonora in una (stranamente) fresca nottata tardo primaverile.

Spazio però anche per i grandi classici di altre band: toccante la Forever young cantata praticamente a cappella in un prato stellato di luci del cellulare, così come ha scosso gli animi Next to me, magnificamente interpretata da Reynolds che si conferma una delle ugole più clamorose del panorama internazionale. "Abbiamo bisogno che ognuno di voi sia quello che è. Siate felici di ciò che siete. Siate felici di alzarvi la mattina ed essere voi stessi. La vita merita sempre di essere vissuta, it's okay to be not okay", ha sussurrato al suo pubblico il frontman della band di Las Vegas.

Green Day in concerto agli I-Days di Milano il 15 giugno

Gli I-Days, che per questa edizione avrebbero dovuto ospitare anche i live dei Foo Fighters e degli Aerosmith, cancellati per motivi diversi legati alle band, si concluderanno con l'ultimo headliner del calendario, i Green Day. Data in sold out ormai da diverso tempo anche dopo il cambio di location. Mercoledì 15 giugno l'Ippodromo La Maura di Milano, inaugurato da Vasco Rossi due settimane fa, si illuminerà nuovamente sulle note rock della band americana.