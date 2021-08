Giovane padre di famiglia muore in ospedale a Mantova: era stato soccorso mentre vagava seminudo La magistratura indaga per accertare le cause della morte di un uomo di 34 anni, sposato e padre di una bimba, deceduto all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Il giorno prima del decesso l’uomo, residente a Viadana, era stato soccorso mentre vagava per strada seminudo e brandendo un coltello, in evidente stato di alterazione.

Un uomo di 34 anni, sposato e padre di una bimba di due anni, è morto nella mattinata di lunedì all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La magistratura ha disposto l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso. La vittima era infatti stata protagonista di un episodio di cronaca appena 24 ore prima del decesso: l'uomo era stato infatti fermato per strada, nel centro di Viadana, nel Mantovano, mentre si aggirava seminudo brandendo un coltello, in evidente stato di alterazione. In quella circostanza il 34enne, a quanto pare già noto ai servizi sociali per via dei suoi problemi legati al consumo di alcol e droghe, era stato bloccato dai carabinieri, allertati da alcuni residenti. Nessuno si era fatto male e il 34enne era stato ricoverato per accertamenti all'ospedale di Vicomoscano.

Stando a quanto riportato dalla testata "Bresciatoday", in ospedale le condizioni del 34enne sarebbero improvvisamente peggiorate, tanto da richiedere il suo trasferimento all'ospedale Poma di Mantova. Qui però i medici non sono riusciti a salvare la vita al 34enne che è deceduto nella mattinata di lunedì. L'autopsia dovrà chiarire il motivo dell'improvviso aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo e capire se sia legato allo stato di alterazione che aveva portato al suo ricovero, analizzando anche la presenza di eventuali sostanze all'interno del suo organismo. La vittima era residente a Viadana e lavorava in un'azienda di ortofrutta di Brescello, in provincia di Reggio Emilia.