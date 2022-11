Gioca 20 euro e ne vince 5 milioni: la giocata fortunata nella tabaccheria di un piccolo paese Il jackpot da 5 milioni di euro è stato vinto con un gratta e vinci da 20 euro in una tabaccheria a Brio di Chiuduno, nella Bergamasca. Sconosciuto il vincitore.

A cura di Giorgia Venturini

Giocata fortunata in una tabaccheria nella Bergamasca, a pochi chilometri dal lago d'Iseo. Il jackpot da 5 milioni di euro è stato vinto con un gratta e vinci da 20 euro in una tabaccheria a Brio di Chiuduno. Qui è stato venduto a un residente della zona o a una persona di passaggio. L'identità del fortunato è sconosciuta.

L'annuncio sui social della tabaccheria

Fieri della vincita anche il titolare della tabaccheria Stefania Gugolati che sui social annuncia quanto accaduto con orgoglio: "La nostra tabaccheria è troppo fortunata". Poi precisa che "non è la prima volta che strappiamo sorrisi".

Non è la prima vincita: pochi anni fa qui un residente ha vinto il premio Win for Life, che consiste in una rendita da 3mila euro al mese per 20 anni. Ora arriva anche il gratta e vinci fortunato dello scorso 19 ottobre.

Le altre recenti vincite in Lombardia

Non solo la Bergamasca è la zona fortunata della Lombardia. Lo scorso giugno invece la vincita da due milioni di euro è avvenuta a Verano Brianza. Qui un cliente del bar "La Vergine" in via Comasina ha acquistato un Maxi Miliardario tentando la sorte e portandosi a casa il bottino inaspettato.

La conferma della vincita straordinaria è arrivata proprio dal locale che ha ufficializzato l'incasso. Anche in questo caso resta sconosciuta l'identità del vincitore.

E non è l'unica dell'ultimo periodo: a Vaprio d'Adda sono stati cinque milioni di euro in una tabaccheria in zona San Siro a Milano. Era il 28 dicembre scorso.

Allora fu un pensionato a portarsi a casa l'ingente somma di denaro. Segno che in Lombardia la fortuna non manca.