Furto in un supermercato a Milano: coppia finisce in carcere per aver rubato una scatola di cioccolatini Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato una scatola di cioccolatini in un supermercato: entrambi sono finiti in carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Due uomini sono finiti in carcere per aver rubato una scatola di cioccolatini in un supermercato a Milano: è quanto successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 gennaio, in via Lazzaretto. Entrambi dovranno rispondere dell'accusa di tentata rapina aggravata. A scoprirli è stata la direttrice del negozio che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine.

È stata la direttrice a sorprendere uno dei due a rubare

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, i due si trovavano nel supermercato della catena Pam intorno alle 18. Sono stati visti mentre giravano tra le corsie senza però prendere nulla di particolare. La direttrice conosceva già i due soggetti: non era la prima volta che venivano visti nel supermercato. Insospettita dal loro atteggiamento, ha chiamato la polizia. Nel frattempo che gli agenti arrivavano, ha continuato a tenerli d'occhio.

Entrambi sono stati fermati alle casse e arrestati

È stata lei a vedere uno dei due, un uomo di 39 anni, mentre rubava una scatola di cioccolatini e la nascondeva sotto al giubbotto. I due sono stati così bloccati alle casse: da lì è nata una colluttazione perché entrambi cercavano di fuggire. Uno dei due è stato bloccato dagli agenti della polizia. Entrambi sono stati portati in Questura e durante gli accertamenti è stato possibile scoprire che avevano alcuni precedenti alle spalle.

Da qui sono scattate le manette: entrambi adesso dovranno rispondere adesso di tentata rapina aggravata in concorso. Tutti e due sono stati portati in carcere dove rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria e dove attendono la convalida dell'arresto.