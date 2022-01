Funerali del piccolo Daniele ucciso dal padre, il messaggio della mamma: “Ha illuminato le nostre vite” Si sono svolti oggi i funerali del piccolo Daniele, il bimbo ucciso dal padre la sera di Capodanno: “Ha illuminato le nostre vite”, ha detto la madre nel messaggio scritto per ricordare il bambino.

A cura di Ilaria Quattrone

“Il nostro piccolo e dolce Daniele è stato il raggio di luce splendente e vivace che in questi sette anni, ha illuminato le nostre vite. Daniele era dolcezza, gioia, vivacità, era puro amore. In questi giorni un velo di tristezza è calato sui nostri volti e il nostro cuore si è spezzato per sempre”: sono queste le parole che la mamma del piccolo Daniele, il bambino di 7 anni ucciso dal padre la sera di Capodanno, ha usato per ricordare il figlio nel giorno del funerale. In tantissimi hanno voluto dare un ultimo saluto al bambino all'oratorio di San Luigi Schianno (Varese).

Il ricordo dei presenti: Era un bambino con la gioia di vivere

Tra i presenti, oltre ai parenti e agli amici della famiglia, c'erano anche i genitori dei compagni di scuola e degli amici che frequentavano l'oratorio insieme a Daniele e che lo ricordano come un bambino vivace e con la gioia di vivere: “Daniele era molto affettuoso con tutti i bambini e quindi anche se si era trasferito da poco, aveva stretto amicizia con mio figlio. Erano molto legati, si sono scambiati anche i regali a Natale”, racconta una mamma a Fanpage.it. Quella dell'1 gennaio è una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Gazzada Schianno dove sempre oggi è stato proclamato il lutto cittadino: "Non può un padre ammazzare il proprio bambino", afferma un cittadino.

Il padre si trova in carcere

A uccidere il bambino è stato il padre Davide Paitoni: l'uomo si trova in carcere e dovrà rispondere anche dell'accusa di aver tentato di uccidere la mamma del piccolo. Quella stessa sera, infatti, si è recato fuori dalla casa degli ex suocera e ha accoltellato più volte la donna. Paitoni si trovava agli arresti domiciliari perché era stato accusato di aver tentato di uccidere un collega. Nonostante questo, gli era stato concesso di vedere moglie e figlio. Dopo aver commesso l'efferato gesto, il 40enne ha tentato la fuga ed è stato fermato dai carabinieri al confine con la Svizzera.