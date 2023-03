Fratelli di 15 e 17 anni picchiano un compagno di scuola: sono stati aiutati dal padre Una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un 16enne da parte di due coetanei, aiutati dal padre. È successo a Vimercate, dove due fratelli di 15 e 17 anni hanno aggredito e preso a manganellate un compagno di scuola. In macchina, pronto a partire dopo l’assalto, li attendeva proprio il genitore.

È successo a Vimercate , dove la scorsa estate due fratelli di 15 e 17 anni hanno aggredito e preso a manganellate un compagno di scuola, 16 anni. In macchina, pronto a partire dopo l'assalto, li attendeva proprio il genitore.

I due minorenni, fratelli di 17 e 15 anni residenti ad Arcore e identificati dalle telecamere, sono stati così arrestati dai carabinieri della compagnia di Vimercate: all'origine della lite ci sarebbe una questione contesa. I ragazzini, ora raggiunti da due ordinanze di custodia cautelare con collocamento in due diverse comunità per minori, sono accusati di concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rapina.

La spedizione punitiva al bar del paese

A ricostruire l'antefatto e l'intera vicenda sono state le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria per i minorenni di Milano e condotte dai militari della stazione di Vimercate.

Un'aggressione avvenuta nella piazza del paese brianzolo, mentre il 16enne si trovava seduto al tavolo di un bar in compagnia di alcuni amici. È stato proprio in quel momento che i due fratelli gli sono piombati addosso: prima lo hanno condotto nel parcheggio tra le macchine, dove lo hanno colpito con calci, pugni e con un manganello, e poi gli hanno sottratto e rotto il cellulare.

I due aggressori, secondo la ricostruzione, sarebbero stati "consigliati" da loro padre, 50 anni, indagato adesso per lesioni aggravate in concorso.