Forzano una porta antipanico ed entrano nella Decathlon di Lonato: ladri in fuga con un bottino da 50mila euro Ladri sono riusciti a entrare nella Decathlon di Lonato e ad aprire la cassaforte. Il colpo è andato in scena nella notte tra il 2 e il 3 marzo. La banda è riuscita a fuggire con 50mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

È stata svaligiata la Decathlon di Lonato, il comune in provincia di Brescia a pochi chilometri dal confine con il Veneto. Il colpo è andato a segno nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo. Stando a quanto ricostruito finora, i ladri, di cui ancora non è stato reso noto il numero esatto, sarebbero riusciti a forzare una delle porte antipanico del punto vendita e, una volta dentro, a svuotare la cassaforte del suo contenuto. Si parla di un bottino da almeno 50mila euro. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Desenzano, ma per il momento la banda ha fatto perdere le sue tracce.

Non è stato un blitz, ma un colpo ben studiato che ha richiesto diversi minuti per essere portato a termine. L'obiettivo scelto dai malviventi è stato il punto vendita Decathlon di Lonato, situato lungo via Tiracollo che, in pochi minuti, porta fino alla frazione di Castel Venzago e nell'area commerciale del paese alle porte del Garda e del Veneto.

Era la notte tra sabato e domenica 3 marzo quando la banda ha forzato una delle porte antipanico del negozio di articoli sportivi riuscendo, così, a entrare senza grandi difficoltà. Una volta raggiunta la cassaforte, si sono resi conto che poiché era murata era impossibile da portare via. Così i malviventi hanno pensato che aprirla con un flessibile fosse la scelta migliore.

E infatti in pochi minuti sono riusciti a prendere gli oltre 50mila euro in contanti che la cassaforte conteneva. Una volta racimolato il bottino, si sono messi per le strade tra il Garda e la Bassa bresciana, facendo perdere le loro tracce. I carabinieri della Compagnia di Desenzano sono arrivati alla Decathlon di Lonato quando la banda era ormai lontana. Una volta eseguiti i primi rilievi, i militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.