in foto: Foto di repertorio

Un piccolo focolaio di Covid-19 è stato individuato al Tribunale di Monza e per questo motivo sono state sospese le udienze penali in programma per oggi, lunedì 22 marzo, e per domani, martedì 23 marzo. A renderlo noto è la Camera Penale di Monza attraverso una nota stampa.

Positivi alcuni cancellieri e fonici

A risultare positivi al tampone molecolare sono alcuni cancellieri e fonici. Tutto il personale della sezione dibattimento eseguirà ulteriori test per individuare altre positività e bloccare la crescita di contagi: "Tutta la Sezione Dibattimento sarà sottoposta ad accertamenti specifici e, nei prossimi giorni, tutti i locali – scrive in una nota stampa il presidente del Tribunale Vittorio Sala – saranno oggetto di accurata sanificazione".

Rinviate le udienze davanti ai giudici monocratici e in corte d'Assise

Per due giorni, come specificato dal presidente Sala, non potranno quindi svolgersi udienza davanti ai giudici monocratici o processi davanti ai collegi giudicanti e alla Corte di Assise. La Camera Penale fa sapere inoltre che gli avvocati e le altre parti dei processi non dovranno presentarsi in Tribunale. Ognuno di loro infatti riceverà la notifica di ufficio delle date di rinvio dei dibattimenti.

Invariata l'attività giuridica del settore civile

Saranno però garantite le udienze che prevedono il rito direttissimo nei confronti di coloro che sono stati arrestati in flagranza di reato. Un cancelliere sarà quindi sempre presente nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Il settore civile del Tribunale non subirà invece nessuna modifica: l'attività giuridica sarà infatti garantita.