Finge di ritrovare il telefono rubato a una ragazza: per restituirglielo chiede prestazioni sessuali Un 34enne residente a Legnano (Milano) è stato denunciato per tentata truffa ai danni di una 24enne. Dopo averla contattata sui social si è offerto di restituirle il telefono smarrito in cambio di una prestazione sessuale.

Si è offerto di restituire l’iPhone smarrito alla giovane che lo stava cercando, rispondendole direttamente alla richiesta di aiuto pubblicata sui social. Ma come ricompensa per consegnare il cellulare nelle mani della legittima proprietaria, che in realtà neanche possedeva, ha chiesto una prestazione sessuale.

Per questo un 34enne, residente a Legnano (Milano), è stato denunciato per tentata truffa ai danni di una 24enne. La ragazza, dopo aver smarrito il suo prezioso smartphone, si era infatti rivolta ai social per provare a rintracciare il dispositivo, offrendo a chi avesse ritrovato l'oggetto scomparso una piccola ricompensa in denaro.

Segno di riconoscenza non sufficiente, secondo il 34enne, che contattandola telefonicamente dall'utenza della madre ha fatto credere alla giovane di avere in possesso il suo cellulare, e di essere pronto a restituirlo solo in cambio di una prestazione sessuale.

Immediata è stata l'azione di denuncia della proprietaria del telefono, che si è subito rivolta agli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano: per i poliziotti, una volta partite le indagini, è stato facile rintracciare il responsabile della tentata truffa – e appurare che l'uomo, tra l'altro, non sarebbe neppure stato in possesso del telefono in questione.