Festa abusiva con 150 persone al Parco Lambro, interviene la polizia In centocinquanta sono stati trovati a ballare al Parco Lambro di Milano, tutti partecipanti di una festa abusiva messa subito a finire dalla polizia.

In centocinquanta sono stati trovati a ballare al Parco Lambro di Milano, tutti partecipanti di una festa abusiva messa subito a finire dalla polizia. Il party è stato segnalato da alcuni cittadini residenti in zona che per diverse ore hanno sentito musica tecno ad alto volume provenire dalla zona boschiva del parco. I poliziotti, quindi, sono intervenuti per mettere fine alla festa non autorizzata.

Festa abusiva al Parco Lambro con 150 ragazzi

Al loro arrivo, gli agenti del Commissariato Lambrate e della Digos hanno trovato gli oltre cento ragazzi a ballare come se nulla fosse. Spenta la musica, prima di mezzanotte, gli agenti i poliziotti hanno quindi proceduto con il deflusso dei ragazzi. Gli agenti hanno poi fermato l'auto sulla quale erano montate le enormi casse, mettendola sotto sequestro. A bordo della vettura c'erano inoltre un uomo e una donna, entrambi di Milano, la cui posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine. I due, senza precedenti, potrebbero essere accusati di aver dato vita ad una iniziativa pubblica priva delle necessarie autorizzazioni.

Continue violazioni da parte di clienti e locali delle normative

Sono ancora diverse decine le persone e i locali che, nonostante delle regole ben definite, vengono sorpresi a violarle. Quasi tutte riguardano l'inosservanza delle regole anti Covid. Per questo motivo, sono ancora tanti i locali a Milano e in Lombardia che vengono chiusi per qualche giorno, spesse volte perché al loro interno vengono trovati ragazzi e avventori che non sono dotati di mascherina né rispettano il distanziamento sociale. Altri invece non sono dotati di super green pass.