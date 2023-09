Fedez denunciato per aver insultato i carabinieri in una canzone, il giudice archivia: “Non è vilipendio” Fedez era stato denunciato per vilipendio contro le forze armate per il testo di una sua canzone del 2010. Il gip di Milano, però, ha archiviato l’inchiesta.

A cura di Enrico Spaccini

Federico Lucia, alias Fedez

È stata archiviata l'inchiesta per vilipendio delle forze armate nei confronti del cantante Federico Lucia, meglio noto come Fedez. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari di Milano che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura un anno fa condividendone le argomentazioni. A denunciare il rapper era stata l'associazione Pro territorio e cittadini Onlus che nel 2021 gli contestava il testo della canzone pubblicata nel 2010 dal titolo Tu come li chiami nel quale definiva i carabinieri "infami" e "figli di cani".

Il testo della canzone Tu come li chiami

"I politici italiani io li chiamo infami, tutti quei figli di cani, tu come li chiami. Carabinieri e militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani". Inizia così la canzone Tu come li chiami contestata da Pro territorio e cittadini Onlus e finita sul tavolo della Procura di Milano. Secondo l'associazione, questa "invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate della Repubblica italiana".

Lo stesso Fedez, lo scorso anno, si era dissociato da quelle parole. Dal suo profilo Instagram, infatti, il cantante aveva spiegato come ormai quel testo "non rispecchia il mio pensiero". Inoltre, aveva aggiunto che nel caso fosse arrivata una condanna nei suoi confronti "sarebbe un guaio" perché questo avrebbe voluto dire che i Tribunali si sarebbero presto riempiti di testi di altre canzoni soprattutto rap "che bene o male dicono le medesime cose sia qui che oltre oceano".

Le motivazioni dell'archiviazione

Secondo la Procura, invece, si trattava solo di diritto di cronaca artistica "esercitato pur con accenti aspri e discutibili, ma da ritenersi pare della sua produzione priva della finalità di vilipendere l'Arma dei carabinieri". Una valutazione condivisa dal gip che due anni dopo la denuncia ha deciso di accogliere la richiesta di archiviazione dell'inchiesta.