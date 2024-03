Fanno rifornimento al distributore ma rimangono a piedi: la benzina era diluita con l’acqua Gli automobilisti che hanno fatto rifornimento al distributore di via San Rocco a Cuggiono (Milano) sono rimasti a piedi poco dopo. Si è scoperto, infatti, che la benzina era stata diluita con l’acqua. La ditta fornitrice del carburante è al lavoro per capire le cause del problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Circa 30 automobilisti nei giorni scorsi hanno riscontrato problemi con le rispettive macchine. Alcune procedevano a singhiozzo, altre proprio non partivano. Quelle vetture avevano un'unica cosa in comune: l'aver fatto rifornimento al distributore di via San Rocco a Cuggiono, nella Città Metropolitana di Milano a pochi chilometri con il confine piemontese. Messo al corrente dei vari episodi, il gestore della pompa di benzina si è rivolto alla compagnia petrolifera proprietaria che ha chiuso l'impianto e avviato le verifiche del caso. Stando a quanto emerso, la benzina erogata ai 30 automobilisti sarebbe stata diluita con l'acqua.

Gli episodi si sono verificati tutti nel fine settimana della scorsa settimana, tra venerdì 1 e domenica 3 marzo. Venuta a conoscenza dei disagi, la Star Oil ha provveduto a chiudere il distributore provvisoriamente e ad avviare le indagini del caso. A inizio della settimana scorsa sono arrivati i dirigenti e i tecnici per i rilievi nella cisterna di benzina. Pare, infatti, che il problema abbia riguardato solo la benzina, mentre il gasolio non avrebbe sollevato criticità.

Per alcuni degli automobilisti che hanno accusato malfunzionamenti alla propria vettura, potrebbe rivelarsi sufficiente il cambio del filtro del carburante e il riempimento del serbatoio, in modo tale da poter diluire l'acqua rimasta. Per altri, invece, le conseguenze potrebbero essere più gravi. Per questo motivo AF Petroli, ditta fornitrice del carburante, ha già avviato gli iter per rispondere alle richieste di risarcimento.

Pare, comunque, che il problema possa essere riconducibile all'azienda dalla quale è stato acquistato originariamente il carburante. "Si andrà a fondo alla questione per risolvere in maniera chiara il problema, e soprattutto evitare che si possa verificare ancora in futuro", ha spiegato il gestore del distributore di via San Rocco, "i tecnici sono al lavoro per capire l’accaduto. Ci scusiamo per l’inconveniente che ha colto di sorpresa tutti, noi compresi".