Fanno irruzione in un bar e rubano i soldi per la lotta alla leucemia: ricercati È stato derubato un bar di Treviglio (Bergamo): i ladri hanno portato via anche le donazioni riservate a una Associazione che lavora per la lotta alla leucemia.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno fatto irruzione in un bar e hanno portato via caramelle e le offerte destinate a un'associazione che lavora per la lotta alla leucemia: il locale colpito è il Garden Bar che si trova in via Cesare Battisti a Treviglio, comune in provincia di Bergamo. Come riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", il colpo è stato messo a segno nella serata di venerdì 18 novembre 2022.

Il colpo

Il locale era stato chiuso dai proprietari intorno alle 20: poco dopo le 22, un cliente ha visto la porta sfondata e ha telefonato ai titolari Laura Cortinovis e Mario Agostino. Loro hanno poi allertato i carabinieri.

Sia i militari che i due proprietari si sono precipitati sul posto e hanno trovato il locale a soqquadro: cassetti del frigo aperti, espositori delle caramelle vuoti e via le donazioni per l'Associazione Paolo Belli.

Per fortuna i proprietari avevano svuotato il barattolo che le conteneva pochi giorni prima. Tra le caramelle e il barattolo, si parla quindi di un bottino di poche decine di euro. Nulla in confronto al danno causato alla porta: "Ci vogliono trecento euro per ripararla", hanno dichiarato i gestori al Corsera.

Gli altri due furti

Non è la prima volta che qualcuno fa irruzione nel locale. Il primo furto è avvenuto nel 2021 quando i malviventi avevano portato via i soldi dalla cassa. Da quel momento, i proprietari la svuotano ogni sera e lasciano il cassetto aperto.

Il secondo colpo si è verificato lo scorso aprile, ma non era stato portato via nulla. La coppia aveva quindi affisso un cartello dicendo che all'interno del locale non c'erano soldi e di smettere di rompere la porta. Un messaggio che però non sembrerebbe essere arrivato.