Famiglia di 4 persone rimane bloccata su un canotto in mezzo al fiume Chiese: salvata dai vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno salvato una famiglia che era rimasta bloccata a bordo di un canotto in mezzo al fiume Chiese nel Bresciano. I quattro, di cui due bambini, si erano impigliati nella vegetazione e stavano per essere portati via dalla corrente.

A cura di Enrico Spaccini

L'intervento dei vigili del fuoco sul fiume Chiese

Una famiglia, composta da due adulti e due bambini, è rimasta bloccata con un canotto lungo il fiume Chiese, all'altezza del territorio comunale di Carpendolo (in provincia di Brescia) nel pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma pare che dopo essere rimasti impigliati tra la vegetazione siano finiti in acqua. I vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero, sono riusciti a riportarli a riva e ad affidarli alle cure del personale sanitario. Nessuno di loro, comunque, avrebbe riportato conseguenze gravi.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito le urla provenire dal corso d'acqua. Sul posto, in località Sant'Apollonia a Carpenedolo, sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Brescia con diversi mezzi, tra cui l'elicottero del reparto volo Lombardia ‘Drago 141'. I pompieri sono riusciti a raggiungere il canotto che era rimasto bloccato tra la vegetazione in mezzo al fiume Chiese e a riportare a riva i quattro coinvolti.

La famiglia, di origine indiana, è stata poi affidata al personale della Croce bianca di Montichiari. I sanitari hanno verificato le loro condizioni di salute, accertando che nessuno di loro avesse riportato ferite di qualche tipo. I quattro, in particolare i due minorenni, se la sono cavata solo con un grande spavento e un po' di freddo dovuto alla temperatura ancora gelida del fiume.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno assistito i vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. I miliari ora si occuperanno di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.