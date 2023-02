Fabrizio Corona è stato denunciato per diffamazione dalla legale di Nina Moric Di nuovo a processo Fabrizio Corona: durante la puntata del 18 ottobre 2020 di “Live – Non è la D’Urso”, in onda su Canale 5, l’ex paparazzo si lasciò andare ad alcuni commenti sulla legale che sta assistendo l’ex moglie.

Torna in tribunale Fabrizio Corona. Stavolta, la denuncia arriva dalla legale dell'ex moglie e madre del figlio Carlos Nina Moric, Solange Marchignoli: a mandare a giudizio con citazione diretta l'ex fotografo dei vip è stata la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella. Il processo è previsto per il prossimo 15 luglio.

Il capo d'accusa? Diffamazione: colpa di alcune parole offensive, pronunciate durante un programma tv, nei confronti dell'avvocata che assiste Nina Moric nella causa matrimoniale e nella complessa gestione del figlio ormai maggiorenne.

Le parole in diretta televisiva

Si tratta della puntata del 18 ottobre 2020 di "Live – Non è la D'Urso", in onda su Canale 5. Nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, l'ex paparazzo si lasciò andare ad alcuni commenti sulla legale che sta assistendo la modella croata. "Deve essere radiata dall'albo", disse. L'avvocata avrebbe anche ricevuto anche "messaggi ingiuriosi e minatori" come quello in cui le avrebbe scritto: "Ho capito che sei più falsa di Nina… Ora divento cattivo, procedi pure a fare le sue follie".

Leggi anche Si intasca più di 700mila euro di giocate alle slot machine, denunciato il gestore

La lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Una puntata particolare, quella del 18 ottobre 2020, in cui Fabrizio Corona fu invitato come ospite principale del programma dopo la lite social diffusa proprio da Nina Moric: l'ex moglie di Corona aveva pubblicato alcuni audio vocali in cui la minacciava con frasi durissime, come "Io penso che sarei quasi arrivato al limite di venir due giorni qua, prenderti la testa, fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti, e non vederti mai più ed eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo".