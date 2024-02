Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic Fabrizio Corona condannato per un articolo del 2019 in cui sosteneva che Wanda Nara e Mauro Icardi si fossero lasciati perché lei lo aveva tradito con Marcelo Brozovic. L’ex paparazzo dovrà anche pagare 20 mila euro di risarcimenti complessivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nuovo guaio giudiziario per Fabrizio Corona. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, l'ex paparazzo è stato condannato per aver diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic in un articolo pubblicato sul sito ‘King Corona Magazine' del 2019. Il Tribunale di Milano ha inoltre condannato Corona a pagare una multa da 1500 euro e risarcire Nara e Icardi con 7.500 euro a testa, Brozovic con 5.00 euro.

Corona condannato per diffamazione

Si è svolta oggi, presso il Tribunale panale di Milano, l'ultima udienza del processo che vedeva Fabrizio Corona indagato su denuncia di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Dopo anni si è quindi finalmente conclusa una delle tante vicende giudiziarie che vede al centro l'ex paparazzo. La giudice della quarta penale Angela Scalise lo ha condannato per diffamazione aggravata relativamente all'articolo dal titolo "Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic", pubblicato nel febbraio del 2019 sul suo magazine online.

La giudice ha inoltre stabilito una serie di risarcimenti per i due calciatori e per la procuratrice sportiva. Tuttavia, al momento, questi sono da considerarsi esclusivamente provvisionali, anche se "immediatamente esecutive". Successivamente ci sarà la quantificazione complessiva dei danni "non patrimoniali" tramite una causa civile. Corona è stato anche condannato alla "riparazione del danno" a Nara e Icardi da definirsi in "separato giudizio", oltre che a pagare una sanzione di 1.500 euro.

Il comento delle vittime

Il primo a commentare la sentenza è stato l'avvocato Danilo Buongiorno, che assiste Brozovic: "Siamo soddisfatti ed è una sentenza giusta", ha dichiarato il legale. "Non ho mai avuto una relazione con lui. Nell'articolo si parla di chiamate e di messaggi, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo nella squadra. Non ho capito da dove è nata questa storia", aveva invece dichiarato in aula Wanda Nara, assistita dal legale Giuseppe Di Carlo.